Terza giornata di campionato in serie D per la Fidelis che allo “Stadio Italia” incontra i padroni di casa del Sorrento. Il tecnico Panarelli (torna in panchina dopo la squalifica di domenica scorsa) ha scelto il classico 3-4-2-1 con interpreti leggermente diversi dalla gara contro il Cerignola. In campo una difesa interamente over con Venturini-Fontana-Paparusso mentre a centrocampo le novità: a destra Notaristefano, a sinistra esordio dal primo minuto per Azzarito ed al centro il tandem Manzo-Busetto. In avanti il tridente Minacori-Cristaldi-Prinari. Per il tecnico Fusco, invece, il suo Sorrento è schierato con il 3-5-2 con Liccardi-Cunzi in avanti ed alle loro spalle Mancino ad orchestrare il centrocampo. In difesa l’altro ex del match e cioè Mezavilla.

SEGUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO

Finita.

51′ ESPULSIONE FIDELIS – Fontana doppia ammonizione e finisce negli spogliatoi anzitempo.

48′ AMMONIZIONE FIDELIS – Fontana ammonito per fallo su Lamonica.

47′ SORRENTO OCCASIONE – Gargiulo tutto solo davanti ad Anatrella lo salta ma poi spara alto.

6 minuti di recupero

43′ CAMBIO SORRENTO – Fuori Cunzi dentro Guadagni.

42′ ESPULSIONE SORRENTO – Maranzino colpisce con una testata Prinari e finisce anzitempo negli spogliatoi.

41′ FIDELIS OCCASIONE – Punizione battuta da Prinari e palla di poco alta sulla traversa.

39′ AMMONIZIONE SORRENTO – Cacace viene ammonito per perdita di tempo.

35′ FIDELIS VICINISSIMA AL PARI – Paparusso da sinistra serve alla perfezione Tusiano che nel cuore dell’area di rigore calcia alto da buona posizione.

34′ CAMBIO SORRENTO – Gargiulo per Liccardi.

34′ CAMBIO FIDELIS – Esce Busetto entra Tusiano.

33′ GOL SORRENTO – Cunzi sigla il gol del nuovo vantaggio battendo Anatrella.

27′ GOL FIDELIS – Prinari raccoglie una sponda perfetta di Cristaldi, dribbla un avversario ed incrocia dove il portiere non può arrivarci.

26′ AMMONIZIONE SORRENTO – L’estremo difensore Scarano viene ammonito per perdita di tempo.

24′ PUNIZIONE FIDELIS – Batte Minincleri ma salva tutto Cacace.

16′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Notaristefano dentro Zingaro.

10′ OCCASIONE FIDELIS – Tiro dal limite di Prinari ma c’è la parata di Scarano.

6′ CAMBIO FIDELIS – Entra Lacassia esce Azzarito.

5′ FIDELIS OCCASIONE – Tiro di Prinari direttamente su calcio di punizione ma palla di poco a lato.

4′ AMMONIZIONE SORRENTO – Fallo al limite dell’area di rigore su Prinari e La Monica finisce tra i cattivi.

Partiti.

Piove a dirotto su Sorrento.

SEGUI IL LIVE DEL PRIMO TEMPO



Finito il primo tempo

47′ OCCASIONE SORRENTO – Colpo di testa di Cunzi e palla di poco fuori.

46′ AMMONIZIONE FIDELIS – Paparusso commette fallo su Cunzi ed è giallo.

43′ AMMONIZIONE SORRENTO – Mancino esce prima dalla barriera su di un calcio di punizione della Fidelis e finisce tra i cattivi: è giallo.

39′ CAMBIO FIDELIS – Esce Manzo, anche lui infortunato, entra Minincleri.

35′ DOPPIA AMMONIZIONE – Liccardi e Venturini per scaramucce finiscono sul taccuino del direttore di gara.

28′ AMMONIZIONE SORRENTO – Basile commette fallo su Prinari ed è giallo.

27′ FIDELIS VICINISSIMA AL PARI – Punizione battuta da Busetto e miracolo di Scarano.

25′ AMMONIZIONE FIDELIS – Busetto ammonito per fallo su Cunzi.

25′ GOL SORRENTO – Camara recupera palla al limite dell’area di rigore e calcia potente battendo Anatrella.

21′ CAMBIO FIDELIS – Esce Minacori dopo una violenta botta al ginocchio, al suo posto in campo Bolognese.

17′ SORRENTO AVANTI – Liccardi calcia un pallone che termina di poco alla destra di Anatrella

13′ FIDELIS AVANTI – Punizione battuta da Prinari, colpo di testa di Cristaldi con palla di poco alta sulla traversa.

9′ FIDELIS SFIORA IL GOL – Cristaldi di testa ma Scarano salva tutto in corner.

8′ AMMONIZIONE SORRENTO – Fallo di Gargiulo su Prinari ed è ammonizione.

4′ FIDELIS AVANTI – Calcio d’angolo di Prinari, Busetto calcia ma salva tutto un difensore del Sorrento.

Fidelis nell’inedita terza maglia di colore nero.

Partiti.

Squadre in campo per il riscaldamento.