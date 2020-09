Le ragioni della ricandidatura. Il bilancio su quanto fatto in 5 anni di consiglio regionale, per la Puglia e per il territorio. Le idee e le proposte programmatiche in caso di rielezione. E poi i candidati consiglieri regionali della Bat di Senso Civico. I candidati consiglieri comunali che lo supporteranno. Infine tanti amici e tanta musica. Tutto questo sarà “Sabino mi Rappresenta”, la serata voluta pensata per supportare il candidato consigliere regionale Sabino Zinni. Un momento che si terrà mercoledì 9 settembre a partire dalle ore 20.30 presso il comitato elettorale di Materia Prima.