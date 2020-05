Attraverso un’ordinanza il Commissario Straordinario ha disposto:

1) di consentire, in ragione dell’attuale situazione di emergenza, l’utilizzo della parte identificata come 9a nella missiva prot. 0036500 del 28/4/2020 della ditta San Riccardo s.r.l. del campo di inumazione 9 di cui alla TAVOLA 14 – TIPOLOGIA CAMPI DI INUMAZIONE del vigente Piano di Lottizzazione cimiteriale del 1997, per inumazioni primarie;

2) di consentire, in ragione dell’attuale situazione di emergenza, l’utilizzo delle due aree aventi destinazione a verde nel vigente Piano di Lottizzazione cimiteriale del 1997 e poste di fronte al campo di inumazione 3, di cui alla TAVOLA 6 – TIPOLOGIA CAMPI DI INUMAZIONE del vigente Piano di Lottizzazione cimiteriale del 1997, per inumazioni primarie, (riportate nello stralcio planimetrico allegato alla presente per farne parte integrante);

3) alla società S.Riccardo srl, Via dell’Arcoveggio 74 – Bologna di attivarsi ed adoperarsi a favorire, per quanto possibile, nel caso di incompleta mineralizzazione di resti mortali derivanti da operazioni di estumulazione, il ricorso alla cremazione in luogo dell’inumazione secondaria, secondo le vigenti disposizione di legge;

4) di dare mandato alla Società S.Riccardo srl, Via dell’Arcoveggio 74 – Bologna, di attuare quanto previsto nel presente provvedimento a propria cura e spese.

L’utilizzo di cui ai punti precedenti non costituisce variazione della destinazione impressa dal vigente Piano di Lottizzazione Cimiteriale.