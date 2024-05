Sono andati a casa di due coniugi ultraottantenni, per consegnare i passaporti che avevano richiesto ed evitare loro una lunga passeggiata fino agli uffici preposti al rilascio dei documenti. È il bellissimo gesto compiuto ad Andria dagli agenti della Questura della BAT, nei confronti di una coppia di anziani con difficoltà motorie.

I due, pochi giorni fa, si erano recati presso gli uffici di via Indipendenza per presentare la richiesta per il rilascio del passaporto. La situazione di fragilità in cui versavano i coniugi, non è però passata inosservata. La donna, in particolare, aveva evidenti problemi di deambulazione e così gli operatori di Polizia, una volta pronti i documenti, hanno deciso di effettuare la consegna a domicilio.

Un nuovo servizio attivato dalla Questura BAT e che vuole agevolare le “fasce più vulnerabili” della cittadinanza, andando letteralmente incontro a coloro che, impossibilitati fisicamente, hanno difficoltà a ritirare il documento richiesto dopo il rilascio.

Gli agenti si sono presentati così presso l’abitazione dei due ultraottantenni, consegnando direttamente nelle loro mani i passaporti.

Gli anziani coniugi hanno raccontato che, nonostante la non più giovane età, avevano deciso di fare un viaggio all’estero per rivedere una persona cara. Hanno quindi ringraziato i poliziotti per la grande sensibilità dimostrata con quella visita certamente molto gradita.