Torna questa sera l’appuntamento con la Giunta in Quartiere: dopo Borgo Montegrosso, il centro storico, il quartiere San Valentino, oggi l’esecutivo cittadino si confronta con la comunità del Quartiere Fratta.

L’incontro, concordato con il parroco del “Cuore Immacolato di Maria” don Sabino Troia, si terrà nei locali della parrocchia. Il quartiere, tra i più densi dal punto di vista demografico della città, è interessato, più degli altri, alle grandi trasformazioni urbane che la città sta per vedere realizzata. A partire dai Progetti Pinqua, prossimi ormai all’avvio. Di questo e di tanto altro si parlerà stasera nell’incontro in programma alle ore 19.30 nel salone parrocchiale del “Cuore Immacolato di Maria”.

La “Giunta in Quartiere” è un appuntamento periodico di incontro che punta a fare partecipare i cittadini ai temi cruciali per l’Amministrazione, oltre a raccogliere spunti di riflessione, segnalazioni e suggerimenti operativi, in un dialogo democratico e aperto con il territorio.