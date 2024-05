Si sono tenute oggi in V commissione le audizioni richieste dai consiglieri Grazia Di Bari e Filippo Caracciolo sui lavori della SP2 e l’accesso diretto alla frazione di Montegrosso.

“Oggi abbiamo finalmente iniziato a parlare di soluzioni concrete – dichiara la consigliera del M5S Grazia di Bari- ed è importante anche in vista dell’incontro domani in Prefettura. Le rassicurazioni però non bastano, a cittadini e imprenditori, servono tempi certi ed è quello che ho chiesto oggi a gran voce in commissione. Il percorso migliore sembra quello del declassamento tecnico della provinciale, questo consentirebbe di poter avere una rotatoria definitiva a raso. Entro la prossima settimana avremo i tempi per il progetto di fattibilità certi per questo tipo di rotatoria, per questo abbiamo richiesto un aggiornamento della seduta della commissione a lunedì, con la partecipazione della sola Provincia. Ci è stato assicurato che non verrà eliminata la rotatoria provvisoria fino a quando non ci sarà il ripristino della strada Minervino-Canosa che consentirà l’accesso a Montegrosso. Solo allora si procederà con il collaudo della nuova strada. Sono prime rassicurazioni importanti, ma che ovviamente non ci soddisfano del tutto, anche perché la Minervino – Canosa al momento è ad una sola corsia, percorsa da diversi camion e gli interventi potrebbero comunque compromettere le attività delle aziende che ci sono sulla strada. Per questo serve procedere immediatamente con altre soluzioni. Non ci fermeremo fino a quando non avremo ottenuto il risultato definitivo, anche perché è da decenni che i cittadini di Montegrosso aspettano risposte concrete. Parliamo di una situazione che non solo danneggia l’economia locale, ma che mette a repentaglio anche la loro incolumità, visto che senza l’accesso diretto al borgo anche un’ambulanza avrebbe problemi ad arrivare tempestivamente in caso di malore. È nostro dovere garantire la massima sicurezza”.