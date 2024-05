Nuovo Ospedale della Bat: sullo stato di avanzamento dei lavori si è svolta questa mattina nuova audizione in prima Commissione regionale presieduta dal Consigliere Fabiano Amati. Per Andria era presente il sindaco Giovanna Bruno con l’assessora alla Visione Urbana, Annamaria Curcuruto. In questa circostanza, la Direttrice Generale Tiziana Dimatteo ed il RUP ing. Carlo Ieva hanno confermato che il nuovo Piano Clinico Gestionale è tarato su “Ospedale di Secondo Livello per 400 posti letto”.

«Risultano confermate tutte le precedenti discipline – spiega il sindaco Giovanna Bruno – aumentata la strumentazione diagnostica, ridotte le sale operatorie (da 18 + 6 sale parto a 12 + 5 sale parto, per le motivazioni logistiche già precedentemente addotte). Sulla tempistica della procedura, la Asl Bat, in quanto stazione appaltante – ha aggiunto – ha comunicato che entro 10 giorni procederà con la sottoscrizione dell’appendice contrattuale ai progettisti. Da questa formalità, decorreranno i 90 giorni che imporrà il Rup. Per guadagnare tempo, intanto, Asl e Asset lavoreranno congiuntamente in questa fase per eseguire le contestuali verifiche agli avanzamenti progettuali».

Il sindaco Bruno ha riportato gli esiti del consiglio comunale monotematico, ha depositato formalmente la mozione approvata all’unanimità e ha interrogato punto per punto i soggetti presenti, onde poter relazionare di conseguenza all’assise comunale come da mandato preciso ricevuto. Ha invece registrato un non avanzamento sulla questione della viabilità, su cui Asset è ferma allo studio di fattibilità effettuato, non avendo ricevuto incarichi ulteriori: per tali ragioni il sindaco si è impegnata a formalizzare una richiesta specifica al Presidente della Regione Michele Emiliano ed alla Asl Bat.

In merito al palesato rischio di sovrapposizione della viabilità del nuovo Ospedale al progetto della Bretella Sud paventato in consiglio comunale, la Asl, il sindaco e Asset hanno precisato che le verifiche al momento effettuate, anche con la Provincia, escludono rischi di tale genere. La commissione sarà riconvocata nella prima settimana di agosto, salvo imprevisti.