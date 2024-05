“Abbiamo avuto notizie importanti – dichiara Di Bari – sul cronoprogramma aggiornato e per quello che riguarda il nuovo piano clinico gestionale approvato nelle scorse settimane. Rispetto al precedente sono state confermate le unità operative e i posti letto previsti, ma ridotte da 18 a 12 le sale operatorie, a cui si aggiungono 5 sale parto rispetto alle iniziali 6. Ci sono stati inoltre cambiamenti per la diagnostica con un maggior numero di mammografi per incrementare le attività. Si è tenuto conto anche delle esigenze post covid per rendere più organica la gestione del Pronto Soccorso. I prossimi passaggi saranno, al massimo tra dieci giorni, la formalizzazione per la sottoscrizione del contratto con i progettisti, da cui decorreranno 90 giorni per chiudere il progetto e, in parallelo, la verifica da parte di Asset per il 75% dell’opera. Nei successivi 15 giorni ci sarà la chiusura della validazione da parte di Asset del restante 25% dell’opera. Ora serve l’assegnazione incarico formale sulla viabilità ad Asset. Oggi abbiamo avuto ulteriori notizie per la realizzazione del nuovo nosocomio, ma i tempi sono ancora lunghi. Nel frattempo ai cittadini dell’intera provincia va garantito il diritto alla salute e vanno assicurate prestazioni efficienti. Per questo continuo a ribadire l’importanza di potenziare l’ospedale Bonomo ed è una battaglia che continuerò a portare avanti in tutte le sedi opportune. Nelle prossime settimane su questo chiederò anche un’audizione dei vertici della ASL Bt per capire cosa si voglia fare nel breve e medio periodo per il Bonomo. I cittadini della Bat non devono sentirsi abbandonati, devono sapere che ogni giorno siamo in prima linea per la nostra provincia”.