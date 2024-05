Sul nuovo ospedale di Andria interviene con una nota oggi il Comitato chiedendosi se la ASL BT abbia o meno sottoscritto l’appendice contrattuale con i progettisti per le modifiche necessarie per procedere con il lungo iter burocratico ed arrivare ad un progetto definitivo.

«Sugli esiti della riunione della 1 commissione del Consiglio Regionale di Puglia, la Sindaca di Andria ci comunicava, fra l’altro, quanto segue… – spiegano dal Comitato – “Sulla tempistica della procedura, la Asl Bat, in quanto stazione appaltante, ha comunicato che entro 10 giorni faranno sottoscrizione dell’appendice contrattuale con i progettisti.

Dalla formalizzazione, decorreranno i 90 giorni che imporrà il Rup ai progettisti per i loro adempimenti. Per comprimere i tempi, Asl e Asset lavoreranno congiuntamente in questa fase per fare le contestuali verifiche agli avanzamenti progettuali”. Come noto la seduta della commissione si è tenuta il 6/5 u.s. Oggi siamo al 18/5. I 10 giorni sono abbondantemente trascorsi. Non essendoci stata nessuna comunicazione, ci chiediamo se, come dichiarato, la direzione generale della ASL-BAT ha proceduto alla sottoscrizione dell’appendice contrattuale con i progettisti. L’adempimento è di vitale importanza per la prosecuzione nei tempi previsti dell’iter amministrativo. Chiediamo pertanto che la direzione della ASL comunichi ufficialmente alla comunità cittadina l’assolvimento dell’impegno assunto il 6/5/2024. Tanti sono i ritardi e le inadempienze sin qui accumulati, da indurre ad una puntuale verifica degli impegni assunti da ogni funzione coinvolta nel procedimento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria».