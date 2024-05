«Entro il prossimo 16 maggio sarà formalizzato l’incarico di revisione al progetto per il nuovo ospedale di Andria, in favore del raggruppamento di progettazione già impegnato a seguito della gara d’appalto. Nei 90 giorni successivi, cioè entro il 16 agosto, sarà presentato il progetto definitivo, corredato del 75% delle operazioni di verifica e validazione da parte di ASSET. Nei successivi 15 giorni, infine, sarà completata la parte mancante di verifica e validazione, utile a bandire immediatamente la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori». Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati al termine di una nuova udienza in Regione questa volta alla presenza della ASL BT.

«Sono questi gli impegni assunti dalla Direzione generale della ASL BAT, unitamente ad ASSET – spiega Amati – Con il deposito della progettazione definitiva si potrà inoltre conoscere nel dettaglio il nuovo quadro economico dell’opera revisionata, così da promuovere il nuovo accordo di programma per il finanziamento dell’opera. Così come fatto per il monoblocco di Foggia, anche nel caso dell’ospedale di Andria si potrà autorizzare la gara pur in attesa della formalizzazione del finanziamento. E tutto ciò per accelerare al massimo e per non ripetere i clamorosi ritardi del passato. Il nuovo ospedale di Andria sarà di II livello, nonché centro di trauma, così come indicato nella programmazione ospedaliera regionale».