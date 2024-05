Tenere la barra dritta con coerenza e con posizioni chiare. E’ questo l’obiettivo ed il programma della Lega in vista delle Europee. A dirlo è il senatore Roberto Marti candidato nella circoscrizione sud e presidente della commissione cultura a Palazzo Madama ospite ad Andria domenica mattina per la presentazione di un’altra candidatura quella dell’avvocato andriese Francesca Magliano.

Francesca Magliano è espressione di un accordo politico regionale con la lista Io Sud. In Europa potrebbe traslare quanto fatto sul territorio grazie alla sua azione nel mondo sociale.

Una discesa in campo quella dei big come il senatore Roberto Marti per una tornata elettorale fondamentale per le sorti del paese.

La nuova sede della Lega ad Andria, in via Jacopone da Todi, è stata l’occasione per dare il via proprio alla campagna elettorale sul territorio alla presenza di tutte le maggiori cariche provinciale e comunali della Lega. Un partito che continua la sua organizzazione in tutti i livelli. Il Sen. Marti ci tiene però a condividere i buoni risultati del partito in Puglia e chiarisce che non c’è un problema sud per la Lega.

