La Provincia BAT muove i primi passi concreti verso un possibile declassamento del tratto di Strada Provinciale 2 dove al momento c’è la rotatoria che permette l’accesso alla borgata di Montegrosso. Dopo la proposta del Comune di Andria e la riunione di lunedì scorso, infatti, è arrivata una determina dirigenziale per l’affidamento del “servizio tecnico per procedere allo studio preliminare (DFAP) per la sistemazione di intersezioni a raso mediante l’adeguamento del tratto stradale della S.P. 2 oggetto di collaudo per strada extraurbana principale di categoria B, a strada di categoria C extraurbana secondaria”.

Un affidamento diretto di poche migliaia di euro che dovrebbe quantomeno mettere sul tavolo della discussione tra le parti uno studio sulla possibilità di modificare la categoria di strada e, soprattutto, realizzare poi l’accesso a raso alla borgata. Nella determina, in realtà, si ripercorre tutta la lunga vicenda di quel tratto di strada riqualificato ed a cui manca solo il collaudo definitivo dell’opera a causa proprio della presenza da circa due anni di quella rotatoria provvisoria. La rimozione è stata posticipata a dopo il 7 maggio data in cui ci sarà un incontro in Prefettura con la cabina di regia coordinata dal Prefetto Riflesso. Atteso anche per inizio settimana un incontro in regione. Langue, nel frattempo, il progetto definitivo realizzato dall’ATI costituita da “D’Oria”, “Debar” e “Pagone” su mandato della Provincia per risolvere in modo definitivo l’accesso alla borgata. Un progetto già redatto ed approvato nel 2021 per una spesa complessiva da 13 milioni di euro di cui 2 a carico della BAT ed il resto della Regione. Ma al momento il finanziamento regionale non c’è e dunque bisognerà trovare una soluzione alternativa che permetta in breve tempo di sopperire alla eliminazione della rotatoria.