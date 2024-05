6.270 studenti, 429 classi, 93 scuole e oltre 100 comuni uniti per celebrare l’olio e la sua storia millenaria. Nell’ambito del progetto “Olio in Cattedra”, -percorso educativo promosso dall’Associazione nazionale Città dell’olio-, l’IC VERDI CAFARO porta a casa due riconoscimenti eccezionali per Andria: primo posto al concorso Bimboil Junior per la Scuola Secondaria di primo grado “Cafaro” e secondo posto al Bimboil per la scuola Primaria “G. Verdi”.

Un trionfo straordinario, frutto di una sinergia unica tra diverse realtà: l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro”, il Consorzio Oliveti d’Italia e l’Oleificio Riforma Fondiaria “I Tre Campanili”, partner d’eccezione – commenta con orgoglio il dirigente scolastico Grazia SURIANO.

Insieme, hanno saputo trasmettere alle nuove generazioni la passione per l’olio e le antiche tradizioni olivicole di Andria.

Un viaggio immersivo alla scoperta dell’olio EVO, con laboratori didattici, visite guidate e momenti di degustazione.

Un segno tangibile di come l’istruzione scolastica, la cultura e le tradizioni locali possono essere un motore di crescita, di promozione e di sviluppo per il nostro territorio e le sue preziose risorse.