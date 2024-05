Messaggio di saluto da parte del sindaco di Andria Giovanna Bruno per il Prefetto Rossana Riflesso che lascia la Bat a favore di Avellino, ed uno di benvenuto al nuovo Prefetto della Bat Silvana D’Agostino. Per questo cambio al vertice la prima cittadina sente di rivolgere parole di ringraziamento e di stima per quanto fatto insieme sino ad ora.

«Al Prefetto Riflesso sento di dover esprimere la mia più sincera stima e gratitudine per quanto ha permesso di raggiungere, in termini di risultati, in questo territorio, nel tempo in cui vi ha operato, fino ad oggi. Non posso che esserle riconoscente per la collaborazione e la sinergia che ci ha sempre garantito. Attenta ad ogni tipo di complessità, la il Prefetto Riflesso è sempre stata presente sulle grandi questioni, dalla sicurezza, all’ordine pubblico, contrasto alla criminalità, prevenzione delle devianze giovanili partecipando in prima persona alle iniziative che abbiamo realizzato per la promozione e la sensibilizzazione alla cultura della legalità.

Anche tutto l’impegno profuso per la risoluzione della delicata questione dell’accesso a Montegrosso, ci ha fatto sperimentare una volta di più la sua determinazione e la sua azione sinergica con tutte le altre istituzioni e con le varie parti in campo.

Le auguro una nuova, esaltante esperienza umana e professionale in quel di Avellino.

Auguro il benvenuto al nuovo Prefetto Silvana D’Agostino, proveniente da Biella. Lieta di incontrarla presto, anche negli imminenti appuntamenti della settimana della legalità, sono certa consentirà a questo territorio e a questa Città di sentirsi in mano sicura per continuare quel percorso di riscatto, di progresso e di crescita su cui siamo istituzionalmente quotidianamente impegnati. Massima collaborazione, sin da subito».