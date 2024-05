Il collaudo della strada sarà effettuato senza eliminare la rotatoria e contestualmente al declassamento ad extraurbana secondaria. Il via libera alla proposta della Provincia BAT è arrivato ieri mattina durante il tavolo tecnico svolto in regione per aggiornamenti sulla rotatoria che permette l’accesso alla borgata di Montegrosso sulla SP2. Una proposta che ha trovato un parere pressocchè unanime favorevole e che prevede un tempo limitato, 180 giorni per consegnare le opere, ed una somma di 800mila euro stanziati dall’ente provinciale per consentire di realizzare la variante al progetto originale. Nel frattempo arriverà anche il collaudo dell’opera ma la rotatoria, nonostante qualche inevitabile disagio nel corso dei lavori, non sarà mai tolta come inizialmente previsto. Tra qualche ora dovrebbe esserci anche la determina dirigenziale che annulla l’eliminazione della rotatoria. La strada, in quel tratto, sarà declassata a extraurbana secondaria e prevederà l’accesso a raso con una nuova rotatoria in sicurezza poiché si prevede anche l’installazione dell’illuminazione pubblica. Il progetto di massima è stato già presentato nei giorni scorsi a residenti e imprenditori di Montegrosso che in modo unanime hanno approvato l’idea seppur con alcune variazioni necessarie per consentire sia lato monte che lato mare di avere pari accessi ad aziende ed abitazioni. Ma la quadra sembra comunque esserci anche sul progetto. Una storia durata molti anni che ha trovato una accelerazione nelle ultime settimane ed ora sembra ad un punto di svolta importante. In sei mesi dovrebbe esserci una soluzione praticamente definitiva. Probabile anche un coinvolgimento delle forze dell’ordine per vigilare sulla sicurezza dello svincolo almeno finchè non saranno completate tutte le opere.