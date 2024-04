Una intera giornata all’insegna della tradizione e delle radici: dalla cucina all’artigianato, passando per l’arte ed il beverage. È il 25 aprile ad Andria che prenderà quota con una fattoria didattica e animazione per i bambini, degustazioni di prodotti tipici fino al gran finale serale con panzerottata “on air” e poi esposizioni artistiche, musica dal vivo e artigianato. Sono tutti gli ingredienti dell’evento organizzato presso Cucromia, il ristorante pugliese della “cucina a colori” che si trova in via Canosa 150 ad Andria.

In menù già alcune prelibatezze della cucina tipica andriese, dal gusto particolare della salciccia m’bmoit al delizioso m’scisc (carne affumicata) proseguendo con altre prelibatezze delle radici culinarie andriesi tutte preparate esclusivamente con olio extravergine di oliva. Non mancherà naturalmente l’angolo del casaro, il vino prodotto dalle migliori uve del territorio e il tartufo nero della Murgia. Ma non è tutto perché la giornata sarà scandita anche da piacevoli momenti dedicati all’artigianato locale, con la mostra a cura dell’associazione In e Yang, alla storia con l’esposizione delle foto d’epoca di Michele De Lucia e all’arte con i quadri dei maestri Antonio Porro e Leonardo Lonigro. Il finale della serata sarà riservato alla panzerottata “on air”, frittura al momento come si farebbe in una grande festa in famiglia con tanto di chicca per gli intenditori: la birra artigianale prodotta da un’azienda locale.

Al 25 aprile Made in Andria ci sarà anche il corner del Gal Le Città di Castel del Monte i cui referenti sono a disposizione per illustrare tutte le nuove attività del Gruppo di azione locale e la strategia da attuare nel territorio che vede accomunate le vicine città di Andria e Corato. L’iniziativa targata Confcommercio Andria, Gal Le Città di Castel del Monte e Slow Murgia – Take Your Puglia time gode del patrocinio del Comune di Andria.

“Segnatevi la data e preparatevi a vivere insieme a noi un’esperienza di gusto e divertimento il prossimo 25 aprile. Sarà una sorta di grande scampagnata tra vecchi e nuovi amici dove ognuno potrà organizzarsi con il proprio gruppo di persone e vivere la giornata con altri gruppi uniti dalla passione per le nostre radici, della tavola ma non solo. Vi aspettiamo anche da altre città del territorio per condividere la mission della valorizzazione dei prodotti tipici locali”, spiega Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria.