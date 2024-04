Trionfo per la Scuola Secondaria “P. Cafaro” di Andria al Concorso Nazionale “Olio in Cattedra 2023-24 “, primo posto nazionale nella categoria BIMBOIL JUNIOR, promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio! Le classi 1E, 1F, 2F, 3A, 3E e 3F hanno vinto con il loro elaborato dal titolo “OLIO EVO in fiera…per tutti i sensi – Mostra multisensoriale”, un viaggio immersivo alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva giudicato dalla giuria, “un prodotto innovativo ma soprattutto inclusivo”. Un’esperienza multisensoriale unica!

Le stanze sensoriali progettate e realizzate dagli studenti – The Green Room, The Noises Room e The Taste Room – hanno permesso di esplorare l’universo dell’olio EVO con tutti i cinque sensi, in un percorso coinvolgente e accessibile a tutti. Un vero e proprio trionfo della creatività e dell’ingegno, che “ha saputo celebrare la sinergia con il territorio e con gli attori che ne fanno parte”.

“La vittoria al Concorso Nazionale “Olio in Cattedra” è motivo di grande orgoglio per la Scuola Secondaria “P. Cafaro” e per l’intera città di Andria- commenta il dirigente scolastico Grazia SURIANO -Un traguardo che dimostra la dedizione, il talento e la passione dei docenti e degli studenti, supportati dalle famiglie, che hanno saputo trasformare l’olio EVO in un’esperienza educativa, culturale e sociale di grande valore”.

E che dire della categoria BIMBOIL per la scuola primaria? Il loro percorso formativo, centrato sul “viaggio” tra le diverse diete e i diversi stili di vita in giro per il mondo, si è concretizzato nella realizzazione del “RicettOlio Merendero” che ha permesso a 164 bambini e bambine di quarta di Scuola Primaria di conoscere le ricette di merende tipiche dei loro insegnanti-lettori di inglese, “mediterraneizzandole,” cioè introducendo tra gli ingredienti l’olio EVO, principe indiscusso della cucina italiana, pugliese e andriese. Un “viaggio” gustosissimo e divertente e ci auspicavamo che potesse piacere anche a chi lo avrebbe giudicato.

I giudici non hanno potuto sentire i profumi dei piatti ma hanno saputo sicuramente apprezzare con la vista le ricette fantastiche nate da esercizi di scrittura creativa, i fumetti e gli elaborati artistici spirati alla eat art dei piccoli alunni della scuola primaria “G. VERDI” che ha conquistato il secondo posto nel concorso nazionale Bimboil.

"La vittoria al Concorso Nazionale "Olio in Cattedra" da parte della Scuola media "P. Cafaro", il secondo posto conquistato dalla scuola primaria "Verdi" nella categoria BIMBOIL sono motivo di grande orgoglio per la Comunità scolastica e per l'intera città di Andria- commenta il dirigente scolastico Grazia SURIANO