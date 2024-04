L’Amministrazione Comunale informa che è stato pubblicato l’avviso per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale con contratto di lavoro autonomo ad esperto tecnico di profilo Middle, Ingegnere/Architetto, di particolare specializzazione, come previsto dalla Legge 79/2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La scadenza è fissata al 10 maggio 2024.

Una operazione consentita dalla più generale Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, prevista dalla legge 108/2021, secondo cui ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. Tra le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia, previste dalla legge n. 113 del 2021, le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi. Si tratta di incarichi della durata massima di 36 mesi e che comunque la scadenza del contratto non dovrà superare la data del 31/12/2026.