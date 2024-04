Il 17 Aprile si celebra la “giornata internazionale della lotta contadina” istituita in ricordo della strage di Eldorado Dos Carajas, avvenuta nello stesso giorno del 1996, in cui 19 contadini che manifestavano pacificamente furono uccisi dalla polizia brasiliana. Ad Andria, il prossimo 19 Aprile, nella sala conferenze della Biblioteca G. Ceci, in piazza Sant’Agostino, i volontari di Casa Acc. S. M. Goretti vogliono onorare la giornata internazionale della lotta contadina accendendo un focus sul lavoro di tesi di laurea in “storia contemporanea” intitolato “Cinquant’anni di lotte contadine in Terra Di Bari: il caso di Andria” realizzato da Daniela Fortunato, assistente sociale nonché volontaria di Casa Acc. S.M.Goretti, prematuramente scomparsa. «Non è una casualità se la nostra casa di Accoglienza, da sempre, aperta ad ospitare i lavoratori stagionali provenienti dalle terre martoriate dell’Africa, si faccia promotore di questo evento destinato a volersi celebrare ogni anno. Il ricordo di Daniela è vivo in tutti noi: il suo impegno e la dedizione nell’aiutare i più deboli l’hanno invogliata ad approfondire, tramite il lavoro di tesi universitaria, il caso delle lotte contadine: un tema a le tanto caro che dimostra il suo attaccamento alle radici e la propensione nel lavoro di tutela delle fasce più deboli della società» commenta così il direttore di Casa Acc. S.M. Goretti, don Geremia Acri.

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca Giovanna Bruno e dell’ass. Daniela Di Bari, si entrerà nel vivo del convegno moderato da Luigi Antonucci (Volontario Casa Acc. S. M. Goretti).

Relazioneranno: Giuseppe de Leonardis (già segretario FLAI CGIL Puglia) “Il ruolo del movimento bracciantile nei decenni 70-80”; Vito di Bari (storico/ già segretario Federbraccianti CGIL Andria) “Terra, lavoro e democrazia”, il prof. Mario Spagnoletti (professore universitario di storia contemporanea) “Le lotte del lavoro tra contrattazione e rivoluzione”.

L’evento, che gode del patrocinio morale del Comune di Andria, sostiene i progetti dell’ass. Insieme per l’Africa. Appuntamento presso la sala convegni della biblioteca comunale G. Ceci, sita in piazza Sant’Agostino, il giorno 19 aprile, alle ore 19.00.