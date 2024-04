La Polizia Locale di Andria, nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di controllo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, ha espletato servizi specifici nel centro storico cittadino.

In applicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, ai sensi dell’art. 12 c. 2, sono state sanzionate n. 3 attività in quanto i titolari effettuavano la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori in vetro oltre le ore 21:00, sono stati sanzionati n. 4 avventori perché consumavano su area pubblica bevande alcoliche in contenitori di vetro e n. 3 titolari di distributori automatici h/24 per erogazione di bottiglie di vetro oltre le ore 21:00, per ciascuna violazione è prevista una sanzione amministrativa di € 250,00.

Detti controlli si rendono necessari per una maggiore tutela dell’igiene, del decoro, della sicurezza urbana e della incolumità pubblica insidiata dall’abbandono dei contenitori di vetro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni