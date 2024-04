Parte ufficialmente il percorso di Nuove Frequenze: young adult, youth fiction e nuove rappresentazioni dell’adolescenza, tra letteratura e massmedialità. Il progetto, promosso dal Circolo dei lettori di Andria in collaborazione con 17 partner su scala regionale, è vincitore del bando Educare alla Lettura e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura.

Il progetto, in particolare, intende indagare il modo in cui sta cambiando la rappresentazione della realtà adolescenziale sia nella letteratura (narrativa e graphic novel) sia nel rapporto con la massmedialità (in particolare serie TV, cinema, social media, podcast) e come questo condiziona, influenza e orienta i gusti e le abitudini di lettura. A partire da questo interrogativo di fondo si intende strutturare un percorso formativo rivolto ai docenti degli istituti secondari di secondo grado che aiuti intanto a leggere e indagare il fenomeno e che, in seconda battuta, sostenga i docenti nell’opera di educazione alla lettura e di accompagnamento di lettori (e soprattutto non lettori) di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Il percorso formativo si intreccerà con un’attività sperimentale presso le scuole (e in stretto legame con le biblioteche e le librerie del territorio) che vuole favorire la creazione di gruppi di lettura autogestiti dagli stessi ragazzi e monitorati/sostenuti/sollecitati da un docente di riferimento e da un tutor/esperto di educazione alla lettura delle associazioni partner. Fondamentale sarà la periodica verifica del percorso in atto e l’incontro/scambio tra istituti scolastici (in contesti favorevoli come le biblioteche per gli istituti dello stesso territorio e online con gli istituti delle altre zone della regione) al fine di incentivare e motivare maggiormente i giovani lettori a continuare l’esercizio della lettura e soprattutto della lettura condivisa. Il progetto intende mettere in relazione insegnanti e ragazzi di realtà diverse, per contesto ed esigenze, al fine di alimentare la diffusione di buone pratiche di lettura che siano da stimolo per la creazione di gruppi di lettura e per il coinvolgimento di nuovi lettori.

La formazione, erogata in presenza e on line, è destinata a docenti, educatori alla lettura, librai e curiosi, ed è curata da importanti esperti di settore del calibro di Anna Patrucco Becchi, Chiara Codecà, Lorenzo Ghetti, Roberta Favia, Nicola Galli Laforest, Giusi Marchetta, Alice Bigli e Alice Torreggiani. Insomma il meglio del meglio dell’Educazione alla lettura!

Si incomincia mercoledì 17 aprile dalle 16 alle 19, ad Andria presso il Museo Diocesano San Riccardo, con Anna Patrucco Becchi: Protagonisti. L’adolescenza nella letteratura YA europea. Chiunque voglia partecipare al percorso di formazione può farlo iscrivendosi al seguente form dove è indicato il calendario degli incontri: https://forms.gle/1mrx2T7peP3392fv7.

Il progetto vede la partecipazione di un partenariato ampio e articolato che, tra gli altri annovera cinque comuni: Andria, Minervino Murge, Monopoli, Nardò e Copertino e sette istituti scolastici tra cui il Liceo Statale Carlo Troya di Andria e l’I.T.I.S. O. Jannuzzi di Andria, oltre a diverse biblioteche tra cui spicca la Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino di Andria.