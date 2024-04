«In occasione della prestigiosa tappa del “Giro Mediterraneo in Rosa” nella Provincia Barletta-Andria-Trani chiediamo al Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto e al Settore di competenza di mettere in sicurezza e provvedere la pulizia delle strade provinciali che verranno percorse da centinaia di ciclisti provenienti da ogni parte del mondo». A parlare così i consiglieri provinciali d’opposizione di centro-destra Michele Nobile, Michele Vitrani, Gennaro Calabrese, Michele De Noia e Gianni di Leo che spiegano come sia nata questa tappa e soprattutto quali siano le strade in cui bisogna intervenire.

«Si tratta di un evento internazionale e unico in Italia. Tappa principale dell’appuntamento sportivo sarà Barletta, comune al quale va dato il merito di aver intercettato l’importante evento grazie al lavoro del sindaco Mino Cannito e dell’assessore allo sport Marcello Degennaro – spiegano i consiglieri provinciali – Cinque tappe, più di 638 chilometri; due regioni attraversate (Campania e Puglia), toccando il mar Tirreno e l’Adriatico; 131 partecipanti per un totale di 22 squadre; 14 nazioni rappresentate e provenienti da ogni continente. Questi sono alcuni numeri della kermesse sportiva. Un grande evento al quale la nostra Provincia BAT deve presentarsi nel migliore dei modi. Si coglie l’occasione per sollecitare i sindaci e gli altri enti a fare analoga cosa. C’è poco tempo a disposizione. La tappa nel nostro Territorio è, infatti, prevista per domenica prossima 21 aprile 2024».

Di seguito l’elenco e in allegato il relativo file pdf con tutti i percorsi stradali interessati:

CANOSA DI PUGLIA

SP231 Strada Provinciale 231 Direzione BARI – MINERVINO

MINERVINO MURGE

SP231 Strada Provinciale 231 direzione BARI – MINERVINO

SP230 Strada Provinciale n° 230 rotonda – passaggio a livello

SPINAZZOLA

SP230 Strada Provinciale n° 230

SP 138

ANDRIA

SP 138

SP 134

SP 130

TRANI

SP 130