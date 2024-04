«Nessun passo indietro sul nuovo ospedale di Andria. Il nuovo presidio sanitario di secondo livello deve essere garantito, così come da programmazione regionale, a servizio dell’intera provincia». Lo dichiara Massimiliano Stellato, presidente e consigliere regionale di Italia viva in Puglia.

«Vigilerò – prosegue Stellato – sul rispetto del cronoprogramma e sull’utilizzo di tutte le risorse finanziarie previste per la realizzazione della nuova struttura. I cittadini chiedono il rispetto degli impegni presi e meritano, come nelle altre province pugliesi, una sanità ospedaliera all’altezza delle relative esigenze di cura. Per il nuovo ospedale di Andria, mi impegno – assicura Stellato – a monitorare tutti i passaggi istituzionali connessi all’iter burocratico di attivazione della struttura affinché gli accordi iniziali siano confermati e non ci siano difformità sostanziali: dal numero dei 400 posti letto alla specificità dell’offerta sanitaria, con tutte le discipline previste da un presidio di secondo livello. Tempistica e progetto non possono subire cambi di passo», conclude.