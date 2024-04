Sono stati premiati, al Teatro Piccinni di Bari, alla presenza del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli, i vincitori del premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione”, decano del giornalismo pugliese testimone di anni cruciali per la Puglia e della rinascita del giornalismo all’indomani del fascismo. Per la sezione carta stampata e agenzie, il premio è andato a Nicola Sammali, per l’articolo “Il tesoro nascosto. I ‘gioielli’ dell’Archivio di Stato bellezza senza tempo da tutelare” pubblicato sul Nuovo quotidiano di Puglia; per la sezione radio-tv ad ottenere il riconoscimento è stato Giovanni De Vecchis per le riprese di un servizio, andato in onda su Canale 5, sul terremoto tra Siria e Turchia. Per la sezione web a vincere è stato Gianvito Rutigliano con il servizio ‘È stato scomparso-Il caso Luigi Fanelli’, pubblicato sui siti La Repubblica e La Stampa mentre per la sezione fotografia è stato premiato Saverio De Giglio. Menzione speciale, oltre che per Paola Ancora per la seziona carta stampata, Massimiliano Ancona per la sezione web e Maria Teresa Lapedota per la sezione fotografia, a Pasquale Stefano Massaro, sezione tv, per uno speciale realizzato per Telesveva andato in onda il 12 luglio 2023 sul tragico Incidente ferroviario verificatosi tra Andria e Corato il 12 luglio 2016. Inoltre, in occasione dei 20 del premio è stato consegnato un riconoscimento ai giornalisti e alle giornaliste con più di 50 anni di iscrizione all’Ordine della Puglia.