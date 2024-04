Ha annunciato in giornata la sua assenza anche l’Assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese che non sarà presente al Consiglio Comunale monotematico che si svolgerà nel pomeriggio ad Andria sulla vicenda del nuovo ospedale. L’assenza dell’assessore segue quella del Direttore Dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro, uno degli interlocutori più attesi, anche lui ha annunciato nei giorni scorsi di non poter esserci causa impegni istituzionali.

Ma tant’è dai vertici regionali della sanità, questo pomeriggio ad Andria, non ci saranno voci. Le rassicurazioni ad ogni livello politico sono arrivate e probabilmente saranno ribadite nel pomeriggio: è intenzione realizzare l’ospedale in contrada Macchie di Rosa ad Andria con una dotazione da 400 posti letto ed un nosocomio che resta nella rete ospedaliera regionale di II livello. Per i fondi sembrano non esserci problemi visto che sarà necessario firmare un nuovo accordo di programma con il Ministero con una dotazione allargata del finanziamento ma restano diversi nodi da sciogliere: il primo è quello sui 200 rilievi che ASSET ha fatto ai progettisti. Il secondo è proprio il ruolo dei progettisti che hanno redatto il progetto del nuovo ospedale (presentato a Castel del Monte nel 2021 con tanto di premiazioni ricevute) e che nei prossimi giorni dovrebbero sedersi attorno ad un tavolo con la ASL per ridisegnarlo. Infine c’è da dare mandato ad ASSET di redigere un progetto per le strade d’accesso al nuovo ospedale, un progetto da circa 6 milioni di euro che deve intersecarsi con l’intervento di realizzazione della bretella sud della tangenziale di Andria da parte della Provincia BAT.

Insomma tutto ancora in alto mare per un progetto che sembrava, tre anni fa, ormai in rampa di lancio e che ora invece naviga a vista in attesa di atti ufficiali che concretamente facciano procedere l’iter. Questo pomeriggio, comunque, se ne discuterà in Consiglio Comunale.