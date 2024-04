Un’esplosione di entusiasmo e creatività attende gli alunni della scuola primaria “G.Verdi” con l’avvio dei moduli PON “Agenda Sud”. La scuola si trasforma in un laboratorio di scoperta e divertimento, dove le materie prendono vita in un’avventura di apprendimento coinvolgente.

Gli interventi dell’Agenda Sud sono finalizzati al superamento dei divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d’istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo principale consiste nel contrasto alla dispersione scolastica, a partire dalla scuola primaria, con interventi mirati sulle scuole del Mezzogiorno.

Ben 13 moduli PON attivati, dalla prima alla quinta, con il supporto di docenti tutor ed esperti, in servizio sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado. Si realizza quindi, quanto auspicato dalle finalità degli istituti comprensivi ovvero la collaborazione tra i diversi ordini di scuola, la condivisione di risorse e competenze , l’opportunità di collaborazione e scambio di esperienze nonché la continuità didattica e pedagogica.

«Dall’inglese al digitale, dalla sfera logico-matematica a quella della lingua italiana, per passare al pensiero computazionale, in un tripudio di occasioni formative per sviluppare nuove competenze e talenti, per affrontare le sfide dell’apprendimento , per vivere la scuola come un luogo di scoperta e di crescita, per accendere la gioia di imparare» commenta il dirigente scolastico Grazia Suriano.