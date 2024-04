Notte movimentata, quella appena trascorsa, nei pressi della periferia di Andria, dove le Guardie Campestri hanno sventato un importante tentativo di furto ai danni di un Oleificio, che poteva avere conseguenze rilevanti per i proprietari dell’attività economica.

Intorno alle ore 22, infatti, ignoti malviventi, avevano raggiunto il sito in questione, ponendosi nelle immediate adiacenze del perimetro esterno, pronti ad entrarvi furtivamente, approfittando del buio circostante, per fare razzia del prezioso oro verde contenuto nelle cisterne.

Una pattuglia delle Guardie Campestri, nel consueto giro di ispezione, coglieva di sorpresa i malviventi, supportata successivamente da altre pattuglie del Consorzio accorse in ausilio, allertate dalla Centrale Operativa.

Nel frangente si verificava anche una aggressione in danno del personale del Consorzio, aggredito con lancio di sassi dal muro di cinta mentre era impegnato in una ispezione interna a piedi dell’opificio.

Tuttavia, i dipendenti riuscivano brillantemente nell’intento di mettere in fuga i ladri, i quali erano giunti a bordo di diversi automezzi, tra cui auto di grossa cilindrata.

Dell’accaduto sono state informate tempestivamente le sale operative della Questura e dei Carabinieri, che hanno provveduto ad inviare repentinamente sul posto il loro personale.