La variante urbanistica per la realizzazione della Bretella Sud della Tangenziale Ovest della Città di Andria è ufficialmente approvata. Dopo il primo atto del commissario ad acta nominato per questo scopo dopo il doppio diniego del Consiglio Comunale e le conseguenti sentenze di TAR e Consiglio di Stato (anche se resta ancora pendente una sentenza dopo un ulteriore ricorso dell’ente comunale), sono giunte diverse osservazioni tutte però cassate con la conseguente definitiva adozione dell’atto fondamentale per la partenza delle opere.

In realtà le osservazioni sono state nel complesso quattro. Tre del Forum Ambiente Puglia il cui referente è l’avv. Michele Di Lorenzo ed una della ditta assegnataria dell’appalto e cioè la Doronzo Infrastrutture. Le quattro osservazioni sono state tutte rigettate dal commissario ad acta anche in ordine ad una prescrizione sul progetto rispetto alle norme antisismiche che nel corso degli anni sono state aggiornate. La Regione ha comunque spiegato di non dover pronunciare ulteriori pareri rispetto al progetto iniziale di conseguenza non vi sarà necessità di aggiornare l’iter al momento a meno che non ci saranno varianti progettuali. Non essendoci ancora un impegno concreto per la realizzazione del nuovo ospedale da parte della Regione e conseguentemente del Comune, una delle osservazioni del Forum Ambientalista, al momento il nuovo nosocomio non rappresenta una interferenza da un punto di vista urbanistico. Lo sarà se i due progetti, così come sono, andranno effettivamente avanti. Anche sulla questione delle norme antiquate costruttive e sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico le controdeduzioni danno parere negativo e, di conseguenza, non ci può essere uno stop alla variante urbanistica. Ora la palla torna nelle mani della Provincia BAT e della ditta che ha ottenuto definitivamente un documento essenziale per le ulteriori procedure.