Ora Nicolò Donida ci ha preso gusto. Il difensore centrale della Fidelis Andria ha bissato con la rete decisiva per il 2-1 sul Bitonto la gioia di un mese prima nel 3-1 casalingo sulla Paganese. Due gol, altrettante vittorie pesanti e una firma che si fa largo tra quelle che compongono il miglior attacco del girone H di Serie D, a segno ben 53 volte in stagione.

L’esperto difensore lombardo, pilastro della Fidelis 2023/24, guarda già oltre. La testa è agli ultimi 360 minuti di regular season, che l’Andria affronta avendo in tasca la quasi matematica certezza dei playoff e con l’orizzonte sul secondo posto, oggi detenuto da quel Martina a +3 in classifica.

Il poker di impegni finali parte domenica 14 aprile da Matera, in una partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social con fischio d’inizio alle 15. Di fronte un avversario che ha salutato Gigi Panarelli, ex Fidelis, e in panchina ha scelto l’ex Gelbison Fabio De Sanzo. Lucani distanti 10 punti e sconfitti nelle ultime tre partite ma Giuseppe Scaringella, allenatore biancoazzurro, non si fida.

Quello dello stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” sarà un ritorno al passato per Donida, nella scorsa stagione al centro della difesa materana. Il centrale mette però da parte le emozioni.