Al via la quarta edizione del Premio Giornalistico “Michele Palumbo”. Lo ha deciso l’assemblea del Circolo della Stampa “San Francesco di Sales” tenutasi nei giorni scorsi. Insieme ad alcuni adempimenti formali, l’assemblea – convocata dal presidente Vincenzo Rutigliano e svoltasi nella sala tv dell’Oratorio Salesiano di Andria, sede legale sin dal 2009, anno di costituzione del sodalizio, del Circolo – ha anche ufficializzato la disponibilità ad avviare, ed alimentare, la sezione Giornalismo della Biblioteca Comunale. Nelle settimane scorse era stata infatti comunicata all’assessore alla Cultura, Daniela Di Bari, la volontà del Circolo di tenere, all’interno dello spazio dedicato a Michele Palumbo nell’ambito di un progetto regionale chiamata Sthar Lab nella Biblioteca Ceci, una sezione con testi, studi e analisi sul giornalismo, new media, comunicazione e tutti gli articoli che hanno concorso, sinora, al Premio giornalistico. Nei prossimi giorni dunque i soci del Circolo -secondo le indicazioni del Comune – potranno portare nella Biblioteca i testi e le analisi utili ad alimentare questa sezione specifica che potrà poi essere visitata dagli studenti dei due Licei cittadini nei quali si terrà la parte del Premio “Michele Palumbo” riservata al Classico e allo Scientifico.

Tra le iniziative in cantiere, vi è anche la partecipazione del Circolo alla cerimonia di intitolazione, il 19 aprile, del rondò al Prof. Pasquale Massaro, decano dei giornalisti andriesi fino alla sua scomparsa, corrispondente de La Gazzetta del Mezzogiorno, dell’Ansa e della Rai .

Il Circolo ha pure assicurato ogni collaborazione necessaria al Premio giornalistico dedicato a Mario Colamartino, collega scomparso nel 2023, iniziativa promossa dal gruppo LiveNetwork e dal giornale Lo Stradone di Corato. L’assemblea ha pure ratificato la proposta di nominare soci onorari del Circolo i magistrati dr.Renato Nitti del Tribunale di Trani ed il dott. Giovanni Abbattista del Tribunale di Bari, l’avvocato Giangregorio de Pascalis, Presidente della Camera Penale di Trani, ed il Prof. Antonio Gusmai, docente dell’università di Bari.

“Il Circolo – commenta il presidente, Vincenzo Rutigliano- prosegue nella sua attività di sodalizio che vive con impegno la realtà territoriale nella quale operano i giornalisti della Bat. Questo spiega, da ultimo, per esempio, la proposta ai 3 comuni co-capoluogo di intitolare spazi pubblici ai martiri del dissenso russo Navalny e Politkovskaja, e la collaborazione avviata con il Museo della macchina per scrivere di Trani, già sperimentata con successo in occasione di un evento formativo di febbraio scorso organizzato dal Circolo e dall’Ordine dei Giornalisti. Ed altre iniziative sono allo studio”.