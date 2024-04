In attesa del ponte di ferro che passerà al di sopra del piano carrabile di via Bisceglie sarà abbattuto e ricostruito il sottopasso pedonale. Chiude domani, 10 aprile, il passaggio per i pedoni che sarà sostituito da un attraversamento temporaneo per circa 2 mesi.

Si continua a lavorare sull’interramento e, come chiesto dalla ditta che si sta occupando delle opere in quel punto del cantiere, bisognerà chiudere il sottopasso di via Bisceglie per abbatterlo e ricostruirlo in vista della nuova pendenza necessaria alla discesa dei treni verso la trincea. La chiusura, con determina dirigenziale n. 100, avrà validità sino al 9 giugno salvo poi eventuali proroghe.

Per il percorso alternativo per i pedoni, invece, ci sarà un varco aperto in via Gorizia, parallela di via Bisceglie, in corrispondenza del civico 135 delimitato da new jersey.