E’ il leader della difesa Fidelis, Nicolò Donida, a trovare all’ultimo respiro il tocco giusto per i tre punti nel derby contro il pericolante Bitonto. L’attaccante aggiunto biancazzurro scardina l’attenta difesa ospite parsa decisamente più in palla rispetto all’ultima uscita casalinga contro la Gelbison. Ma non basta per uscire indenni dal “Degli Ulivi” in una sfida in cui la squadra di Loseto, uno dei tanti ex del match (10 nel complesso tra le due squadre), fa esordire il portierino Civita andriese di nascita e protagonista già nello scorso finale di stagione. Inedita difesa a tre per il Bitonto con Prinari spostato a centrocampo e Figliolia-Palazzo in avanti. Dall’altro lato conferme per Scaringella ed il suo 4-3-3 con Giambuzzi-Jefferson-Strambelli in avanti. Dragà a sostituire lo squalificato Padalino in difesa. Nuova opportunità per Quitadamo e Telera dal primo minuto. Inizio a ritmi bassi, anche per il primo caldo di stagione. Strambelli illumina per Giambuzzi, decisivo l’intervento di Civita in uscita, ma azione ferma per l’off side dell’esterno andriese. Azione insistita in area per Jefferson che non trova il tempo per la battuta a rete, palla su Giambuzzi che prova l’acrobazia, palla facile tra le braccia di Civita. Ci prova anche Strambelli direttamente su calcio di punizione, attento ancora Civita a respingere in tuffo. Non ce la fa Jefferson costretto al cambio forzato dopo un contrasto di gioco, Scaringella in campo al suo posto. Giambuzzi si mette in proprio e calcia a rete da circa 20 metri, ancora attento Civita. Sempre Giambuzzi calcia alto dopo una azione in verticale rifinita da Scaringella. Ma poco oltre la mezz’ora la sbloccano i padroni di casa: è Quitadamo ad inserirsi in area con i tempi giusti, sterzata su Gianfreda e difensore che ferma con le cattive il centrocampista andriese. E’ penalty per il direttore di gara che non ha dubbi. Glaciale dal dischetto Nicola Strambelli che segna il suo settimo gol in campionato, il nono complessivo in una stagione in cui spicca comunque il numero clamoroso di assist, 18, del capitano Fidelis. Tarda la replica del Bitonto che arriva solo allo scadere con una sponda di Figliolia per il tiro di Palazzo alto. Nel finale di primo tempo problemi fisici per Telera e Cecere entrambi tornano sul terreno di gioco ma il difensore andriese deve lasciare subito il campo dopo il primo scatto. Al suo posto si rivede Silvestri sulla via del completo recupero. Preme allora la squadra di Loseto che entra con il piglio giusto. Il tiro cross di Tangorre non trova nessuno pronto per la deviazione decisiva. Deviazione che arriva, invece, alle spalle di Baietti poco oltre i cinque minuti di gioco da parte di Gianfreda. Tocco decisivo in porta dopo un’azione tambureggiante in cui la Fidelis non riesce a cacciare fuori la palla dalla propria area. In campo anche Varsi. E’ Silvestri a sfiorare il nuovo vantaggio con un colpo di testa che Civita è bravo a neutralizzare anche sull’arrivo di Donida. Azione tutta di prima della Fidelis con Scaringella a calciare mancino fuori dallo specchio ma da ottima posizione. Tanti cambi da un lato e dall’altro. Varsi colpisce di testa a metà tra un tiro ed un cross. Occasione d’oro per i padroni di casa su di un calcio di punizione di Strambelli ed il tocco del neo entrato Russo che Civita devia in fallo laterale. Preme la Fidelis, Varsi si gira in un fazzoletto e calcia a rete palla di un soffio sul fondo. In campo ci va anche Bottalico. Fioretti dall’altro lato tira dal limite, attento Baietti. Ma i padroni di casa, nel cuore del recupero fanno le prove generali del gol con l’attaccante aggiunto Nicolò Donida: colpo di testa sugli sviluppi di un corner e salvataggio sulla linea di Ventola. Al quarto di recupero, poi, spacca a metà la difesa ospite l’incursione di Bottalico a destra, tocco vellutato e Donida la mette alle spalle di Civita ribadendo in gol due volte il pallone. Gioia “Degli Ulivi” per il secondo gol in campionato del difensore sempre più leader di questa squadra. Non c’è più tempo. La Fidelis conquista il ventesimo punto nelle ultime otto gare di gestione Giuseppe Scaringella, con sei successi e due pareggi, ipoteca i playoff ed attende il match contro il Matera a domicilio. Per il Bitonto, invece, missione playout sempre più complicata. Quarta sconfitta consecutiva, vittoria che manca da inizio febbraio e domenica prossima sarà sfida alla lanciata Palmese.