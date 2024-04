«Quest’anno, presso diverse comunità della nostra Andria, quotidianamente impegnate nel farsi carico dei disagi del nostro tempo -accogliendo e sostenendo giovanissimi in difficoltà- abbiamo deciso di donare delle uova di Pasqua -un centinaio circa-, per provare a strappare un sorriso ai più piccoli, a tendere una mano verso chi non crede più. Piccoli ma apprezzabili gesti fanno la differenza. Ciò che si dà non sempre torna, ma quel che doniamo è ciò che scegliamo. Siamo ciò che diamo. In un tempo in cui tutti si aspettano di ricevere, ma si dimenticano di dare, un grazie ai ragazzi che hanno voluto contribuire!», affermano Riccardo Alicino e Andrea Di Matteo, rispettivamente responsabile provinciale e cittadino di Gioventù Nazionale.