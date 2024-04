Ad esplodere ad Andria nella scorsa notte è stato un ordigno posizionato sul ciglio della strada in via Treves in zona “Croci”. Chiarita la natura della deflagrazione che ha squarciato il silenzio della notte, ora i carabinieri lavorano sul movente del gesto che sembra poter essere un vero e proprio atto intimidatorio. La forte esplosione attorno a mezzanotte e mezzo con il necessario intervento dei vigili del fuoco, degli artificieri dei carabinieri e dei tecnici Italgas.