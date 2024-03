Riportiamo di seguito una nota a firma del sindaco Giovanna Bruno in merito ad un episodio di abbandono rifiuti in città. In un sacco di immondizia, in particolare, è stata trovata una bolletta della TARI.

«Passo spesso in auto da via Michele Viterbo. Puntualmente, nel posto che vedete in foto, ci sono sacchetti di rifiuti. A tutte le ore. Alcuni residenti a cui ho chiesto informazioni mi dicono che a volte restano lì per giorni. Tutte le volte in cui li ho adocchiati e fotografati, ho puntualmente chiamato l’azienda di raccolta che ha effettuato subito il ritiro. Ho disposto anche la verifica del contenuto di questi sacchetti. Qualche giorno fa c’era tutto materiale di una festa di primo compleanno. Oggi, ancora una volta, di fronte all’ennesimo abbandono di due sacchetti, uno bianco e uno nero, ho richiesto l’intervento e fatto disporre apertura.

Cosa è uscito dall’uovo di pasqua??? Bollette della TARI! Proprio la TARI: tutto il plico ricevuto dal ‘contribuente’ è stato buttato nel sacchetto e lasciato all’angolo solito di via Michele Viterbo.

Furbi, furbissimi. Vedremo se vi stancherete prima voi di insozzare la città e di non pagare la TARI o se mi stancherò prima io di ripetere che la civiltà è un dovere di tutti.

Intanto ho interessato la polizia locale per tutti gli atti consequenziali. Avanti il prossimo».