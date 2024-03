Nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia, una delegazione di eletti e dirigenti di Fratelli d’Italia (on. Mariangela Matera, l’assessore e il consigliere al Comune di Barletta, Oronzo Cilli e Stella Mele, il consigliere e il coordinatore cittadino di Andria Andrea Barchetta e Sabino Napolitano, i consiglieri e il coordinatore cittadino di Trani Andrea Ferri, Emanuele Cozzoli e Raimondo Lima, e i dirigenti provinciali Matteo Calvano, Federica Di Pietro, Ornella Gelso e Vicenzo Todisco) ha portato la propria solidarietà ai vertici della Polizia e dei Carabinieri della provincia, incontrando il questore Alfredo Fabbrocini e il colonnello Massimiliano Galasso.

Di seguito la dichiarazione congiunta:

“Le forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle. Le Istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza e dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. È necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare come conseguenza le aggressioni che si sono registrate nei giorni scorsi sul territorio nazionale. Fratelli d’Italia continuerà a far sentire il proprio sostegno a tutti coloro i quali operano con dedizione, ogni giorno, a tutela della legalità e della sicurezza. Noi gli siamo grati per questo.”