«A nome personale e di tutti i soci guardie zoofile volontarie del Laboratorio verde Fareambiente di Andria, esprimiamo il nostro compiacimento al dott. Alfredo Fabbrocini per la nomina a Questore della Provincia di Barletta Andria Trani, subentrato al dott. Roberto Pellicone al quale rivolgiamo un sentito ringraziamento per la considerazione dimostrata sin dall’inizio del suo mandato. Al dott. Alfredo Fabbrocini, rivolgiamo un

sentito benvenuto e i migliori auguri un buon lavoro, comunicando la nostra disponibilità per una proficua collaborazione, nei limiti delle funzioni attribuite». Lo scrive in una nota il Presidente del Laboratorio Verde e Responsabile delle Guardie zoofile di Fareambiente Bat

Dott. Benedetto Miscioscia.