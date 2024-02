Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Patrizia Lomuscio, presidente del cav “RiscoprirSi” di Andria:

«In occasione del 15esimo compleanno l’associazione RiscoprirSi… – Aps, ente titolare e gestore dal 2009 del Centro Antiviolenza RiscoprirSi… con sede principale ad Andria in via Sturzo 46, operante anche negli ambiti territoriali di Canosa-Minervino-Spinazzola, Corato-Ruvo-Terlizzi, Modugno-Bitetto-Bitritto e ente titolare e gestore del Centro Uomini Autori di Violenza Flexus con sede ad Andria in via Mntegrappa n. 4 c/o SAPSI con competenza territoriale provinciale, impegnata in materia di prevenzione e contrasto alla violenza, organizza un evento pubblico per festeggiare il 15esimo anno di attività invitando tutte le persone, le amministrazioni, i servizi, le organizzazioni tutte e chiunque voglia, a partecipare all’evento.

Un momento di convivialità e leggerezza per condividere relazioni ed emozioni, percorsi realizzati e obiettivi futuri.