La Fidelis Andria 2018 comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra a Giuseppe Scaringella, già allenatore in 2^ in tutta questa stagione agonistica. Al suo fianco una importante novità quella di Gianmarco Frezza che sarà il vice di Giuseppe Scaringella. Indimenticato “pendolino” sulla fascia della Fidelis Andria, classe 1975 già tecnico abilitato UEFA, ha disputato con la maglia biancazzurra stagioni importanti tra i professionisti in serie C, a due riprese, ed in serie B. Un gradito ritorno questa volta per una esperienza diversa dal passato ma altrettanto affascinante. Completano lo staff tecnico il confermato Preparatore dei Portieri Leo Polichetti ed il ritorno nel ruolo di Preparatore Atletico per il Prof. Michele Ventura già ad Andria all’inizio di questa stagione.