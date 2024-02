Essere donna è un’impresa? Purtroppo a volte sì, se è vero come è vero che ormai il concetto di Gender Gap è più che consolidato e si palesa soprattutto sul salario ma non solo, anche su ruoli e mansioni. Per fortuna le donne, se vogliono, sanno fare squadra creando relazioni nell’ottica del mutuo aiuto e anche dal punto di vista imprenditoriale, sono riuscite a ritagliarsi un spaccato importante dell’economia, l’altra metà del cielo che oggi vanta numeri importanti. Una sorta di riscatto che mostra dinamismo e vivacità, doti tipiche delle donne.

Ed è così che nasce un progetto in collaborazione tra Confcommercio Terziario Donna Bari-Bat, Confcommercio Bari-Bat, Camera di Commercio di Bari e Le amiche per le amiche di Andria “Pow-Her. Essere Donna è un’impresa? Il ruolo della donna, nell’impresa e nelle professioni”. L’iniziativa si terrà nella sede dell’azienda Particolori, in via Plauto (di fronte al centro commerciale Mongolfiera) a partire dalle ore 18 venerdì 16 febbraio. Si tratta di una nuova tappa di un percorso promosso da Confcommercio che mira a tracciare una linea di condivisione tra esperienze di vita, non solo in chiave di best practice, ma di superamento di difficoltà, creazione di vero networking e partecipazione attiva.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Nicoletta Lombardi, consigliera Terziario Donna Confcommercio Bari-BAT nonché socia de Le Amiche delle Amiche, della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, di Luciana di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari e della presidente di Le Amiche per le Amiche, Francesca Magliano. Seguirà l’intervento di Marcella Loporchio, consulente del lavoro – FoParticoloriunder Human Power e autrice del libro “Tu non puoi capire” e la le testimonianze di due imprenditrici di due diversi settori dell’economia del nostro territorio ma che hanno in comune la “power”, l’energia di portare avanti un’azienda nonostante le difficoltà, Daniela Russo, amministratrice di Oasi Beach e Dina Zippo, amministratrice della FAPE.

“L’occupazione, così come l’imprenditoria femminile, sono strategici per la crescita del nostro territorio e per l’economia del Paese. E noi facciamo la nostra parte, soprattutto nel terziario, settore di elezione del lavoro delle donne. C’è tanto da fare e noi piace cominciare dall’intessere reti e relazioni utili a ciascuna e a tutte per pensare il pensare al presente e disegnare il futuro, sapendo di non essere sole. Un grazie a tutte le ospiti che hanno deciso di condividere le proprie esperienze con noi e alla padrona di casa che ci ospita a Particolori, l’Amica Anna Maria Cafagna”, commenta Nicla Lombardi, consigliera del Terziario Donna della Confcommercio di Bari e Bat.