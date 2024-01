E’ operativo il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Ex Allievi/e della Famiglia Salesiana di Andria, presente in città sin dal lontano 1945.

Il nuovo Consiglio è così composto:

Presidente: Pasquale Cannone; Vice presidente: Pasquale Sardano; Consiglieri: Giuseppe Lops; Salvatore Civico (tesoriere); Francesco Zinfollino; Vincenzo Lorizzo (rapporti con la stampa).

Presidenti onorari: Pasquale Sardano (distintivo d’oro); Giuseppe Lops; Costanzo Cavaliere; Presidente onorario uscente: Saverio Suriano.

“L’Unione si propone di mantenere saldi – ha ricordato il neo presidente Cannone – i contatti con i numerosi ex allievi ed ex allieve che intendono continuare a vivere, anche in età matura, lo spirito salesiano e gli ideali propugnati da Don Bosco. Il nostro auspicio è che tanti altri ex oratoriani/e possano unirsi a noi per provare a sostenere, in comunione di intenti, l’attività dell’Associazione e l’anima della grande Famiglia Salesiana”.

“Vivere secondo gli insegnamenti di Don Bosco – ha sottolineato Vincenzo Lorizzo, responsabile delle relazioni con la stampa – può davvero rappresentare la strada maestra per orientare giovani, adulti, anziani e interi nuclei famigliari nelle vicende e nelle difficoltà dell’esistenza quotidiana. Tanto più in un’epoca di grande irrequietezza e turbolenza come quella che stiamo affrontando”.

Per informazioni, comunicazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione, in Corso Cavour n° 69 ad Andria.