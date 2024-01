Eseguito ieri il quindicesimo intervento di isterectomia robotica all’ospedale Bonomo di Andria, dalla equipe diretta dal dottor Beniamino Casalino. “Abbiamo eseguito un intervento roboticamente assistito con ricerca del linfonodo sentinella in una paziente di 66 anni affetta da tumore dell’endometrio – precisa Casalino – l’intervento con il robot consente la massima precisione e una rapida ripresa della paziente”. Il pieno rilancio dell’attività chirurgica ginecologica eseguita con il robot Davinci presente nelle sale operatorie dell’ospedale Bonomo di Andria consentirà di lavorare sulla mobilità passiva dei pazienti residenti nella provincia Bat: “durante il 2023 abbiamo lavorato per abbattere le liste di attesa chirurgiche non urgenti rivenienti al lungo periodo Covid – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt – con ottimi risultati. Ora possiamo rilanciare tutta l’attività chirurgica robotica, che comunque non si è mai fermata, puntando anche sugli interventi di natura ginecologica oltre che sugli interventi di chirurgia generale e di urologia”.