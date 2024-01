Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Avv. Bernardo Lodispoto, rivolge un messaggio di saluto al Questore Dott. Roberto Pellicone che lascia il nostro territorio per assumere il nuovo incarico di Questore di Siracusa.

«Desidero rivolgere al Dott. Roberto Pellicone il massimo apprezzamento per lo straordinario lavoro da egli compiuto quale Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani nella difesa della legalità e nella decisa affermazione di una forte presenza dello Stato nel nostro territorio. La sua inesausta opera di servitore delle Istituzioni ha prodotto segni tangibili nelle nostre comunità. Ritengo doveroso ringraziare il Questore Pellicone, che resterà nella storia per essere stato il primo Questore nella nostra Provincia: il suo mandato è iniziato ufficialmente il 27 luglio 2021 ma già da un anno egli è stato impegnato in prima linea per le attività connesse all’istituzione della Questura di Barletta-Andria-Trani. Trovatosi a gestire anche una delle fasi più delicate dell’emergenza Covid, il dott. Pellicone ha dimostrato grande correttezza e lealtà con gli organi politici del territorio, con la Provincia e le amministrazioni dei dieci Comuni della BAT, coordinando in maniera efficace e puntuale gli interventi di controllo del territorio. Nel rivolgere il mio più sentito ringraziamento al Dott. Pellicone per l’elevato senso dello Stato, la disponibilità ed il profondo senso di collaborazione istituzionale mostrati in questi anni, formulo i miei più fervidi auguri per il nuovo prestigioso incarico di Questore di Siracusa, nella certezza che saprà espletarlo nel migliore dei modi. Con la stessa fiducia nelle Istituzioni, esprimo la ferma convinzione che chi succederà al Dott. Pellicone nella carica di Questore di Barletta-Andria-Trani saprà essere all’altezza dell’eccellente lavoro svolto dal suo predecessore».