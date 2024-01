«È stata davvero una bella giornata per la politica e per la BAT! In un clima di grande democrazia interna e di vero e sentito entusiasmo si è appena concluso il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia della BAT che ha visto la partecipazione degli esponenti di Governo pugliesi, il ministro on. Raffaele Fitto e il sottosegretario on. Marcello Gemmato e del collega on. Stefano Benvenuti Gostoli che ha presieduto il congresso». Lo scrive il deputato di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera a conclusione del congresso che si è tenuto ieri a Barletta.

«Con l’elezione del capogruppo regionale Francesco Ventola come coordinatore provinciale si apre davvero una nuova fase per questo partito chiamato sul territorio a sfide importanti, una su tutte quella delle Europee, dove Fratelli d’Italia punta a essere – come a livello nazionale – il primo partito non solo della coalizione, ma del panorama politico del territorio. Abbiamo tutte le carte in regola non solo per governare il Paese, ma per dare un’alternativa anche alle nostre città e alla Puglia».