Il M.O.V.I. in collaborazione con l’Assessorato al Futuro organizza tre open day per presentare i progetti di Servizio Civile a cui è possibile candidarsi nel territorio del Comune di Andria.

Tre le giornate informative previste per spiegare ai giovani dai 18 ai 28 anni le opportunità che il Comune di Andria e le Associazioni del territorio offrono per ciò che concerne il bando del Servizio Civile Universale 2024 che scade il 15 Febbraio. Questo il calendario: sabato 27 Gennaio, sabato 3 Febbraio e sabato 10 Febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca Comunale G. Ceci. «Novità di quest’anno – spiega l’assessore alle politiche giovanili Viviana Di Leo – è la presenza anche del comune di Andria tra gli enti presso cui prestare servizio civile, un’importante occasione per i giovani di sperimentarsi in un progetto concreto a servizio della comunità. I posti disponibili nel comune di Andria sono ben 12: 6 per un progetto in ambito culturale che si terrà proprio in Biblioteca e altri 6 per il Settore Ambiente. Oltre alle opportunità presso il nostro Ente ci sono tante altre disponibilità presso alcune associazioni del territorio. Le opportunità e le modalità per candidarsi saranno presentate proprio in occasione delle 3 giornate di Open Day. L’invito ovviamente è quello di esserci e di interagire con gli operatori e le operatrici presenti e disponibili a dare tutto il supporto necessario per chi avesse dubbi e domande.

Oltre ai banchetti informativi del nostro Comune e delle associazioni coinvolte – conclude l’assessore – sarà attivo anche lo sportello del punto di facilitazione digitale già presente in Biblioteca per fornire anche supporto tecnico nella redazione della domanda di candidatura».