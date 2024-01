Domani 23 gennaio (ore 9), seduta settimanale della Giunta Comunale. All’ordine del giorno questi argomenti: atto di indirizzo relativo alla partecipazione al bando “On foods Research and Innovation Network on Food and Nutrition Sustainability, Safety and Security”, bando a cascata per progetti collaborativi; atti di indirizzo per la manifestazione di interesse per gli artisti di strada, per la Giornata della Memoria, per il concorso “Rassegna teatrale in vernacolo” ed infine per il Carnevale andriese 2024. Di particolare rilevanza l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica volto al restauro ed al riuso di Palazzo Ducale, previsto nell’ambito del PNRR – missione 5 “Coesione e inclusione” componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” investimento sub-investimento 2.1 “Rigenerazione urbana” “Finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU”.

Ancora, la Giunta sarà chiamata a pronunciarsi sull’adozione aggiornamento catasto delle aree percorse dal fuoco nell’anno 2022, nonché l’autorizzazione all’utilizzo parziale temporaneo in convenzione di un funzionario amministrativo contabile dipendente del comune di Andria presso il comune di Bisceglie, con successiva determinazione e approvazione schema di convenzione.