Continua l’azione di empowerment per la Comunità Educante del CPIA BAT “Gino Strada” che, nell’occasione, ha partecipato come protagonista all’ottava edizione di FierIDA, la fiera nazionale dell’Istruzione degli Adulti. Dal 18 al 20 gennaio, a Milano, presso il Palazzo Reale e la Fabbrica del Vapore, la rete nazionale RIDAP (che riunisce i 130 CPIA italiani) ha messo in campo un ricco e articolato programma teso a mettere in evidenza il ruolo strategico dei CPIA nel campo dell’istruzione pubblica. L’evento godeva del patrocinio e della collaborazione di partner istituzionali quali il Comune di Milano, l’Università Bicocca, la rete dei CPIA della Lombardia, la rete RUIAP e l’USR per la Lombardia.

Il tema dell’evento si spiega da sé: “L’istruzione che emancipa. CPIA e sviluppo dei territori”. Due i contributi del CPIA BAT “Gino Strada” per il Convegno. Da una parte, il panel tenuto dai proff. Francesca Giaconelli, Gaetano Nugnes e Lucia Ratclif, intitolato I PdGC: nuove opportunità per il lifelong learning: l’esperienza del CPIA BAT “Gino Strada”, nel quale l’Istruzione degli Adulti, anche attraverso i Percorsi di Garanzia delle Competenze (PdGC), è stata presentata come la scuola del futuro. Dall’altra, la partecipazione del dirigente scolastico Paolo Farina, che della RIDAP è vicepresidente nazionale, alla tavola rotonda di apertura, dal titolo: L’Istruzione che emancipa. Le sfide future dei CPIA, anche del secondo livello.

FierIDA 2024 ha visto 1200 partecipanti registrati, con l’adesione di:

• MIM

• MLPS

• INAPP

• INDIRE

• USR per la Lombardia

• Regione Lombardia

• Comune di Milano

• Assolombarda

• AFOL metropolitana

• Gruppo Nazionale per l’Apprendimento Permanente

• Unità EPALE

• Agenzia Erasmus+ Indire

• Banca d’Italia

• UNICEF