In occasione della festa di San Sebastiano, patrono del corpo di Polizia Locale, si terrà venerdì 19 gennaio alle ore 11, in Sala Giunta – Palazzo di Città, la conferenza stampa per illustrare il bilancio dell’attività di Polizia Locale nell’anno 2023 da parte del Comandante Francesco Capogna. Interverrà il sindaco Giovanna Bruno e l’assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno. Sabato 20, invece, nella giornata dedicata a San Sebastiano sarà celebrata una Santa messa alle ore 10,30 presso la Chiesa del Purgatorio, presieduta dal Vescovo della diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi.