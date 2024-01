La Fidelis batte 3 a 1 la Cavese ed accede ai quarti di finale di Coppa Italia di serie D dove affronterà il Trapani. Formazioni ampiamenti rimaneggiate per i due tecnici rispetto al campionato per due rose ora decisamente più profonde ed importanti. I campani comandano il girone G della serie D ed il tecnico Cinelli sceglie un 3-5-2 con Gueye e Felleca nel reparto offensivo. Il giovanissimo Lops a guidare il centrocampo. In porta scelto Provitolo alla sua terza gara in stagione ad Andria dopo le precedenti sfide con le maglie di Nardò e Barletta. Modulo speculare per de Candia che pesca dal cilindro Alfredo Varsi in attacco al fianco di Sasanelli ed il brevilineo attaccante al suo esordio dal primo minuto risponde presente con una doppietta. Ne vien fuori una gara viva sin dalle prime battute.

In avvio è Cecere a provarci dal limite dopo un’azione insistita di Varsi, palla alta. La Cavese sale di intensità e prova a pungere con i calci piazzati. Lops, palla deviata da Telera in corner. Al 20’, poi, Felleca anticipa tutti sugli sviluppi di un corner ma è bravissimo Baietti a toccare la sfera quel tanto che basta per mandarla sulla traversa. Konate dalla distanza non inquadra lo specchio. Squadra di casa che prova con più insistenza da destra ed è Russo a mettere in difficoltà la difesa campana, Magri si rifugia in corner. I ritmi si abbassano ma poco oltre la mezz’ora ecco il vantaggio Fidelis: sempre da destra è Sasanelli a scodellare in area un pallone su cui Varsi è lesto nell’inserimento dopo aver vinto un rimpallo ed a battere Provitolo. Nel finale di frazione ci prova Derosa direttamente su calcio di punizione dal limite, sfera alta sulla traversa. Varsi è bravo a liberarsi dal limite ma il suo tiro esce di poco sul fondo. Faella, dall’altro lato, crossa al centro da destra ed Antonelli la manda sul fondo. Copione simile allo scadere con lo stesso Antonelli a colpire di testa sul fondo. Nella ripresa Cinelli sceglie subito per due cambi con Addessi e Sette in campo per Konate e Felleca. Ma parte decisamente meglio la Fidelis. Giambuzzi con la testa sfiora il raddoppio in area. Ci prova Addessi, bene la costruzione della manovra male la conclusione finale alta. Al quarto d’ora però arriva il raddoppio: a costruirlo ed a finalizzarlo ci pensa Varsi con un’azione insistita nei pressi dell’area di rigore sino alla sforbiciata vincente che batte nuovamente Provitolo. In occasione del gol subito tanto nervosismo per Magri che appena sostituito viene espulso dal direttore di gara per una reazione in panchina. Ferrara con la testa impegna centralmente Provitolo. In campo anche Strambelli per gli ultimi 20 minuti di gioco al posto di uno stanco Varsi. Ci prova Sasanelli dal limite, palla sul fondo. Alla mezz’ora però arriva l’ingenuità di Ferrara che trattiene Gueye in area di rigore, per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto ci va il giovanissimo Lops che calcia centralmente e beffa Baietti che sfiora con i piedi il pallone. La Cavese accenna una reazione che, tuttavia, non arriva ed anzi è la Fidelis a sfiorare con Bottalico il tris con un tiro che Provitolo devia in angolo con l’aiuto del palo. Strambelli direttamente su calcio di punizione mette in difficoltà l’estremo difensore ospite che combina però un pasticcio grave al 42’ con un rinvio direttamente sui piedi del numero 10 Fidelis nel cuore dell’area di rigore. Strambelli controlla e lo batte per il tre a 1 finale. Il tiro di Addessi allo scadere è anche la parola fine sul match. Fidelis che cancella parzialmente la brutta prestazione di domenica scorsa in campionato contro la Palmese trova nuove risorse dalla rosa e guarda con più fiducia alla sfida di domenica prossima al “Degli Ulivi” contro il Casarano. Nel frattempo approda ai quarti di finale di Coppa dove affronterà il Trapani. Nei prossimi giorni il sorteggio su dove la sfida sarà disputata se in terra sicula o ad Andria. Al momento la sfida dovrebbe disputarsi mercoledì 7 febbraio approfittando anche della pausa in campionato di domenica 11.