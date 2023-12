Tre cardini su cui si sta muovendo l’azione della Polizia di Stato nella Provincia di Barletta Andria Trani: prevenzione e controllo del territorio, oltre 88mila persone e 50mila veicoli controllati, repressione con 1360 persone denunciate e 202 arresti oltre alle iniziative di prossimità che vedono impegnata la Questura in azioni di sostegno alla comunità. Tre cardini ribaditi durante il consueto incontro pre natalizio dal Questore Roberto Pellicone con la stampa.

Una importante intensificazione delle attività di controllo è arrivata grazie alla promessa, mantenuta, dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi in visita istituzionale nella BAT ad ottobre scorso assieme al Capo della Polizia Vittorio Pisani, di aumento immediato di uomini a disposizione della Questura e più in generale delle forze dell’ordine. Dalle 24 pattuglie disponibili si è passati alle 72 pattuglie aggregate in tutta la provincia ma a gennaio in arrivo altri rinforzi.

Il Questore Roberto Pellicone ha voluto ricordare l’azione di prevenzione grazie ad iniziative specifiche come “Scuole sicure” con pattuglie a presidiare ingresso e uscita delle scuole, le raccolte di sangue con Donatori Nati, l’attività di “Un giorno in Questura” che ha coinvolto le scuole medie e soprattutto diversi ragazzi autistici con le loro famiglie per un’esperienza unica di contatto con la Polizia e gli incontri in scuole e parrocchie per giovani e anziani. Ma particolarmente importante è stata l’attività della stanza di ascolto riservata dedicata alle vittime di violenza in particolare donne e nell’ambito familiare.

Il Questore ha anche rimarcato gli importanti eventi in provincia in cui c’è stato il coordinamento dell’ordine pubblico ma l’auspicio per il 2024 è ben chiaro.